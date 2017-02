16.02.2017

Online-Studie Wo Handwerker am häufigsten im Netz gesucht werden

Deutschlands größtes Handwerkerportal MyHammer hat in einer Studie untersucht, wo die Nachfrage nach dem passenden Fachmann aus dem Netz am höchsten ist und welche Handwerker bei den Onlinern besonders hoch im Kurs stehen. Am meisten gesucht sind Maler und Lackierer.

von Reinhold Mulatz

Im vergangenen Jahr suchten Auftraggeber im Internet am häufigsten nach Malern und Lackierern. - © stokkete - Fotolia.com Weitere Bilder

Am populärsten ist die Online-Handwerkersuche in Hamburg. Dort wird das Internet mit Abstand am häufigsten genutzt, um professionelle Helfer für Haus und Garten zu finden. So liegt die Zahl der Ausschreibungen in Hamburg, gemessen an der Anzahl der Haushalte, mehr als 83 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Auch in Berlin ist die Nachfrage nach Fachkräften aus dem Netz rund 56 Prozent höher als üblich. Überdurchschnittlich oft greifen zudem Verbraucher aus Hessen (+23 Prozent), Nordrhein-Westfahlen (+15 Prozent) und Brandenburg (+13 Prozent) auf das Internet zurück .

In weiten Teilen Ostdeutschlands ist die Onlinesuche nach Handwerkern dagegen laut MyHammer deutlich weniger verbreitet. So werden in den ostdeutschen Flächenländern – mit Ausnahme der hauptstadtnah gelegenen Regionen Brandenburgs – oft nur halb so viele Handwerkeraufträge im Netz ausgeschrieben wie in den westdeutschen Bundesländern.

Gefragte Maler und Lackierer

Im vergangenen Jahr suchten Auftraggeber im Internet laut Studie am häufigsten nach Malern und Lackierern. Rund 11,6 Prozent aller ausgeschriebenen Aufträge fallen in diese Kategorie. Ähnlich begehrt sind auch Umzugs- und Transportunternehmen. Etwa jede zehnte Anfrage richtet sich an einen professionellen Umzugshelfer. Einen großen Bedarf an Fachkräften aus dem Netz gibt es zudem in den Bereichen „Sanitär, Heizung, Klima“ (8,1 Prozent), „Elektrik“ (5,8 Prozent) und „Fliesenlegen“ (5,3 Prozent).

Die Ergebnisse der Untersuchung beruhen auf mehr als 600.000 Aufträgen an Handwerker und handwerksnahe Dienstleister, die Verbraucher im Jahresverlauf 2016 auf MyHammer ausgeschrieben haben. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die eingestellten Aufträge nach Bundesländern sortiert und ins Verhältnis zu den gemeldeten Haushalten gesetzt.

Als Marktführer hat MyHammer nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren über eine Million Handwerkeraufträge rund um Haus und Garten erfolgreich vermittelt. Das Portal finanziert sich über regelmäßige Beitragszahlungen der registrierten Handwerker.