17.04.2017

Workers Cast Verschiedenste Handwerksunternehmen auf der Baustelle koordinieren

Verschiedenste Handwerksunternehmen auf einer Baustelle zu koordinieren ist eine sehr schwierige und komplexe Aufgabe. Nicht wenige Bauprojekte scheitern an mangelnder Planung und Kommunikation. Dass es auch anders geht, beweist Sven Schöpker mit seinem Unternehmen „Raumfabrik“. Mehr dazu im aktuellen Podcast.

von Christiane Klebig

An drei Standorten bietet er seinen Kunden Handwerksleistungen aus einer Hand. Von der Planung bis zur Ausführung liegt alles in den Händen der „Raumfabrik“. In diesem Interview verrät er, wie die Koordination unterschiedlichster Gewerke erfolgreich und auf höchstem Niveau funktioniert.

Schöpker sagt über das Unternehmen "Raumfabrik": "Mit unserer Leistung aus anspruchsvoller Architektur, genauester Planung und hochwertiger Handwerksleistung sehen wir Ihr Zuhause als Gesamtheit und setzen Ihre Baumaßnahme so um, dass anschließend alles als großes Ganzes perfekt zusammen funktioniert. So werden Bäder, Küchen, Wohnräume oder Schlafräume von unseren Architekten ganz neu gestaltet und von unserem Handwerkernetzwerk unkompliziert renoviert. Genauso erstklassig und zuverlässig werden Dachsanierungen oder Außendämmungen vorgenommen."

Die Website der Raumfabrik: www.raumfabrik.de

Schöpkers Buchempfehlungen: „Business für Punks: Brich alle Regeln!“ und „Glücksschmiede Handwerk“

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2