20.01.2017

Gewinnspiel Trainieren Sie mit Skifahrer Sebastian Holzmann

handwerk magazin macht Sie fit für die Skipiste. Lassen Sie sich vom deutschen Top-Skiläufer Sebastian Holzmann zeigen, wie ein echter Weltcup-Teilnehmer den Weg ins Tal findet.

von Reinhold Mulatz

Skifahrer Sebastian Holzmann in Aktion. - © Gepa pictures

Die Trainingsstunde findet am 15. Februar 2017 in den Allgäuer Alpen statt. Sebastian Holzmann ist in diesem Jahr schon einige Weltcups (z.B. in Zagreb und Wengen) gefahren und geht am 22. Januar 2017 in Kitzbühel an den Start .

Interesse? Dann machen Sie einfach mit auf: www.holzmann-medien.de/gewinnspiel/