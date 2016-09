16.09.2016 | Reinhold Mulatz

Tag des Handwerks: Mitmach-Stationen, Infoveranstaltungen und Wettbewerbe

Der Tag des Handwerks findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Unter dem Motto „Die Zukunft ist unsere Baustelle“ können alle Interessierten am 17. September die große Vielfalt des Handwerks kennenlernen.

Bild: ZDH

Betriebe und Handwerksorganisationen laden jedes Jahr bundesweit dazu ein, an Mittmach-Stationen, Info-Veranstaltungen und Wettbewerben teilzunehmen. In Stuttgart zum Beispiel veranstaltet das baden-württembergische Handwerk die Energiewendetage Baden-Württemberg auf dem Schlossplatz. Ziel sei es, zu zeigen, wie breit die Branche mit dem Thema befasst ist: Vom Stuckateur- über den Elektro- bis hin zum Fachverband Sanitär-Heizung-Klima sind so einige Gewerke vor Ort vertreten. Unter anderem wird die Nationalmannschaft der Stuckateure live präsentieren, wie ökologische Dämmstoffe eingebaut werden und dabei nur umweltfreundlichen Putz und Kleber einsetzen.

In Köln wird der Tag des Handwerks mit einer großen Open-Air-Veranstaltung auf dem Heumarkt gefeiert. Dazu lädt die Handwerkskammer zu Köln am 17.09.2016 von 14 - 18 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. Mit vielen Mit-Mach-Aktionen wird der jungen Generation auch in diesem Jahr an diversen Ständen die Vielseitigkeit des Handwerks aufgezeigt.

Die Zukunft ist unsere Baustelle ist auch das Motto in Berlin Spandau. Hier können Jugendliche mit praktischen Aufgaben ihr Geschick herausfordern: An mehr als 20 Mitmach-Stationen können sie sich im Baggerfahren versuchen, Glas gravieren, in luftiger Höhe Rathausfenster putzen und vieles mehr.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen: http://handwerk.de/tag-des-handwerks