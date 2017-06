19.06.2017

Workers Cast Schreinermeister und Prozessoptimierer

Matthias Brack ist Schreinermeister und hat sich mit seinem Unternehmen ganz auf exklusive Wintergärten spezialisiert. Warum eine klare Prozessstruktur dafür unverzichtbar ist, erfahren Sie in der aktuellen Podcast-Folge.

von Christiane Klebig

Um sein anspruchsvolles Kundenklientel bedienen zu können, braucht er herausragenden Service und ein hoch motiviertes Team. Wie er diese Herausforderungen angeht und warum eine klare Prozessstruktur dafür unverzichtbar ist,

Brack führt das Unternehmen "Brack Wintergärten" bereits in der vierten Generation. Von der Planung über die Fertigung bis zur Montage bietet die Firma umfangreiche Services.

Die Website von Matthias Brack: http://brack-wintergarten.de

Der Buchtipp von Matthiasd Brack: „The Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben“ John Strelecky

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2

