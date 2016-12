14.12.2016

Der Goldene Bulli Sanitärbetrieb Ketterer gewinnt mit Tansania-Projekt

Volkswagen Nutzfahrzeuge zeichnete erstmals Handwerker für ihr gesellschaftliches Engagement aus. Roland Ketterer erhält einen VW-Transporter für sein Trinkwasser- und Solarprojekt in Tansania. handwerk magazin untersützte den Wettbewerb.

von Reinhold Mulatz

Preisträger Roland Ketterer mit dem GOLDENEN BULLI von Volkswagen Nutzfahrzeuge. - © VW Nutzfahrzeuge

Der von einer Jury (mit dabei auch Olaf Deininger, Chefredakteur von handwerk magazin) ermittelte Preisträger ist die Sanitär-Firma Roland Ketterer GmbH aus Donaueschingen-Pfohren (Baden-Württemberg). Sie initiierte und fördert den Bau einer Gewerbeschule für Trinkwasser und Solar in dem 10.000-Einwohner-Ort Chala (Tansania). Als Anerkennung für diesen herausragenden Einsatz erhielt das Unternehmen (12 Mitarbeiter) einen neuen VW-Transporter Kasten der sechsten Generation.

Aktion mit Handwerkspresse

DER GOLDENE BULLI ist eine Gemeinschaftsaktion von Volkswagen Nutzfahrzeuge, handwerk magazin, Deutsche Handwerks Zeitung, Deutsches Handwerksblatt und Norddeutsches Handwerk. Die Preisverleihung erfolgte im DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin vor rund 150 Gästen, darunter zehn Bewerber, deren Projekte von einer Jury als besonders aussichtsreich bewertet wurden.

Eckhard Scholz, Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge, erklärte: „Mit der Preisverleihung wollen Volkswagen Nutzfahrzeuge, seine Kooperationspartner und die Jury den außerordentlichen gesellschaftlichen Einsatz derer würdigen, die üblicherweise nicht im Rampenlicht stehen: die vielen Handwerksbetriebe mit ihren Mitarbeitern, die da anpacken, wo unbürokratisch und kostenlos Hilfe benötigt wird – und zwar über Grenzen hinweg. Ihr ehrenamtliches Engagement wollen wir anerkennen.“ Es sei wichtig, die vielen freiwilligen Projekte von kleinen und mittelständischen Betrieben zum Wohle Bedürftiger stärker ins Bewusstsein zu rücken und zu fördern. Scholz: „Ich freue mich deshalb besonders, diesen Preis überreichen zu dürfen. Und weil zum Handwerk auch Mobilität gehört, übergibt Volkswagen Nutzfahrzeuge dem Preisträger zudem einen neuen Transporter für den Handwerksalltag!“

Gesellschaftliche Verantwortung

Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, sagte bei der Preisverleihung: „Das Handwerk ist eine Wirtschaftsgruppe, in der in besonderer Weise gesellschaftliche Verantwortung gelebt wird. Die Betriebe kennen ihr Umfeld und haben ein feines Gespür dafür, an welchen Stellen sie neben ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit auch die Gesellschaft voranbringen können."

Preisträger Roland Ketterer: „Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung und den Transporter, zumal wir die Ersten sind, die diesen Preis erhalten. Meine Firma steht stellvertretend für Tausende von Handwerksbetrieben, die sich gesellschaftlich engagieren. Speziell mit unserem Projekt können wir Menschen helfen, die in großer Not und Armut leben, denen elementare Dinge zum Leben fehlen – wie zum Beispiel sauberes Wasser oder Stromversorgung. Wir Handwerker sind mit unserem Know-how und mit unserem Material vor Ort, wenn Hilfe gebraucht wird.“

Über das Projekt

Auf insgesamt rund 7.000 Quadratmetern Grundfläche entsteht derzeit in dem Ort Chala (Tansania) ein Berufsbildungs- und Trainingscenter für Wasserversorgung und Solar. Damit will die Roland Ketterer GmbH dazu beitragen, dass auch entlegene Gemeinden in Tansania Trinkwasser und Strom erhalten. Auf dem Campus sollen später im zweijährigen Turnus rund 100 Schülerinnen und Schüler leben und eine entsprechende Ausbildung bekommen. Durch den Anteil von mindestens 40 Prozent Schülerinnen an der Initiative soll auch der Einfluss von Frauen in der tansanischen Gesellschaft gestärkt werden. Zudem will die Firma Ketterer mit dem Projekt auch den Aufbau des Mittelstandes in Tansania unterstützen. Das Projekt fördere indirekt auch den Klimaschutz, da Abholzung vermindert werden könne, so Roland Ketterer.