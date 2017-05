23.05.2017

Präsentationstrends So sollte Ihre PowerPoint-Präsentation aussehen

Große Überschrift, drei bis fünf Bullet Points und noch ein nettes Bild daneben: Die meisten PowerPoint-Präsentationen sehen seit Jahren genau gleich aus. Bei den Zuschauern führt das schnell zur Ermüdung. Mit unseren Tipps, passiert das nicht.

von Marion Koppitz, CEO i-pointing

Marion Koppitz ist Gründerin, Gesellschafterin und CEO von i-pointing.com. - © i-pointing

Man kennt das: Nach wenigen Minuten werden die ersten Smartphones gezückt. Doch wer seine Folien professioneller und optisch ansprechender gestaltet, der kann das Auditorium mit ein paar Tricks und Kniffen in seinen Bann ziehen. Denn auch in PowerPoint gibt es Trends, die dem immer gleichen Folien-Einheitsbrei ein Ende bereiten.

Verzichten Sie auf diese typischen Fehler:

Zu viel, zu voll

Mehr ist mehr? Nein, auch bei Präsentationen bewahrheitet sich immer wieder das alte Sprichwort „Weniger ist mehr“. Nicht jedes Wort, jede Information, die Sie vermitteln wollen, muss auf den Folien stehen. Vergessen Sie nicht, dass Sie als Vortragender im Mittelpunkt stehen, nicht Ihre Präsentation. Diese soll lediglich die wichtigsten Zahlen und Fakten hervorheben. Dazu reicht es auch mal, wenn nur ein einziges Wort auf der Folie steht – der Rest folgt dann über die Tonspur.

Eine Präsentation ist kein Handout

Sie wollen Zeit und Geld sparen und erstellen Präsentationen, die Sie als ausgedruckte Version dann gleich als Handout verwenden? Lassen Sie das, im besten Fall haben Sie dann ein toll gestaltetes Handout, aber eine schlechte Vortragspräsentation. Diese sollte im Gegensatz zum Handout schnell und einfach erfassbar sein, die Kernaussagen klar in den Fokus stellen und eine eventuelle Entscheidung gut vorbereiten. Zuviel Content verwirrt und Ihre Zuhörer schweifen ab. Das Handout dagegen sollte Erinnerungen festigen und Detailfragen klären.

I like to move it, move it

Es flirrt und flattert und jede Animation, die PowerPoint bietet, wird ausprobiert? Ein absolutes No-go, das Sie unbedingt vermeiden sollten. Die Augen Ihrer Zuhörer freuen sich!

In der Farbpalette austoben

Verzichten Sie auf einen unkontrollierten Farbenmix, Ihr Corporate Design ist keine Demokratie, sondern eine berechtigte Vorgabe, um Ihr Unternehmen einheitlich nach innen und außen zu präsentieren. Mehr als zwei bis drei verschiedene Farben wirken unruhig und verhindern, dass die Präsentation wie aus einem Guss wirkt.

Mit diesen PowerPoint-Trends ist Ihre Präsentation up-to-date:

Spielen Sie mit der Typografie

Seit einiger Zeit war der Text in PowerPoint-Präsentationen massiv auf dem Rückzug. Stattdessen ein großes Bild und eine Headline. Doch es ist wie in der Mode: Die Trends ändern sich. Jetzt wird verstärkt mit Worten gearbeitet. Text darf und soll alleine stehen, ohne Ablenkung durch Bilder, auffällige Hintergründe, Rahmen oder Linien. Mit der Typografie spielen darf man dagegen schon. Besondere Schriftarten abseits von Times New Roman und Arial, Hervorhebungen durch Farbe oder unterschiedliche Schriftgrößen stellen das Wichtigste in den Mittelpunkt: den Inhalt.

Nutzen Sie echte Bilder

Mal ehrlich: Wem gefällt schon die immer gleiche, glatte und unrealistische Scheinwelt der Stockfotos? Neben den Bullet Points lächelten bisher zahlreiche händeschüttelnde Chefs, Mitarbeiterinnen in frisch gebügelten Blusen oder fröhliche, Einkaufstüten schwingende Kunden von den Leinwänden – obwohl jeder weiß, dass die Realität anders aussieht. Wenn schon Bilder zum Einsatz kommen, dann bitte individuelle, vielleicht sogar selbst fotografierte Bilder. Es muss nicht alles perfekt aussehen, sondern authentisch und sympathisch wirken. Dies gelingt beispielsweise, wenn Sie „echte" Mitarbeiter in realen Situationen in ihrem Arbeitsumfeld fotografieren. So können sich Ihre Zuschauer viel besser mit den Inhalten identifizieren und lernen Ihr Unternehmen auf ganz neue Art und Weise kennen.

Verwenden Sie einen Stilmix

Ein bewusstes Mixen von Stilarten, zum Beispiel Auflockern eines sehr strengen, geometrischen Designs mit handgezeichneten Scribbles oder Illustrationen, ist nicht nur erlaubt, sondern ab sofort ein Muss. Aber Achtung, man kann dabei vieles ausprobieren, es sollte aber trotzdem zusammenpassen. Hierfür braucht es wie in der Mode ein gewisses Stilgefühl und eine durchgängige Linie: Man kann beispielsweise selbstgezeichnete bunte Figuren mit einer geometrischen Anordnung von Textkästen und einer schlichten, geraden Schrift ohne Serifen mixen, braucht dann aber eine gemeinsame Linie wie beispielsweise die gleiche Grundfarbe.

Halten Sie die Präsentation clean

Aufgeräumt, individuell, clean, wenig Inhalt, selbst gemacht – dies gilt nicht nur für Fotos, sondern auch für Icons, Illustrationen und andere eingebundene Medien. Verabschieden Sie sich von unnötigen Linien, Kästen und Logos, sie lenken nur vom Wesentlichen ab. Auch inhaltlich sollte der Verlauf Ihrer Präsentation einen roten Faden haben, den Sie beim Vortrag ohne Umwege verfolgen.

Erzeugen Sie Aufmerksamkeit mittels Dynamik

Der neueste Schrei in PowerPoint: Cinemagramme, also leicht bewegte Bilder und Animationen auf statischem Hintergrund. Man kann sie gut mit den Animationsmöglichkeiten in PowerPoint herstellen und zum Beispiel komplexere Diagramme, grafische Darstellungen von Vorgängen oder Organigramme sich langsam aufbauen lassen, um Abläufe zu verdeutlichen. Schon mit kleinen Animationen kann man Aufmerksamkeit erzeugen, ohne dass es übertrieben wirkt oder ablenkt.

Nutzen Sie Live-Features

Augmented Reality und Virtual Reality werden noch nicht in diesem Jahr im PowerPoint-Mainstream ankommen, aber gerade bei komplexen Produkten werden sie in Zukunft eine wichtige Rolle übernehmen. Gerade bei einer Präsentation über ein Bauteil für eine Maschinensteuerung, ein Auto, Medizintechnik oder auch in der Architektur kann man sich zur besseren Vorstellung die Bauteile beziehungsweise -werke gleich in 3D anschauen. Momentan ist die Hardware in Form von AR-Brillen wie zum Beispiel die Hololens von Microsoft zwar noch zu teuer, aber in ein paar Jahren wird die Technologie aus Präsentationen nicht mehr wegzudenken sein. Halten Sie die Augen offen – vielleicht können Sie bereits in naher Zukunft ihre Zuschauer mit einer revolutionären Präsentation überzeugen.

Über die Autorin

