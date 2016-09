20.09.2016 | coh

Podiumsdiskussion: Was die Nullzinspolitik für Ihren Betrieb bedeutet

Noch nie war die Finanzierungssituation für Unternehmen so gut wie heute. Dennoch halten sich Betriebe mit anstehenden Investitionen 2016 zurück. Wie können Unternehmer aber von der aktuellen Nullzinspolitik profitieren? Diese spannende Frage diskutieren Experten auf einer Podiumsdiskussion von handwerk magazin.

Die Rahmenbedingungen für anstehende Investitionen war für deutsche Unternehmer selten so gut wie heute. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: die niedrigen Zinsen, eine hohe Eigenkapitalquote der Firmen und eine gute Geschäftsentwicklung.

Dennoch prägt die Stimmung im Mittelstand und im Handwerk 2016 vor allem Unsicherheit: Die fortbestehenden ökonomischen und politischen Risiken im europäischen und globalen Umfeld erzeugen einen Abwärtssog. Gleichzeitig sorgt die verlässliche Binnennachfrage für Auftrieb.

Wie aber gehen Unternehmen aktuell mit dieser Unsicherheit um? Sollen wichtige Investitionen für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge oder in notwendige Digitalisierungsvorhaben aufgeschoben werden?

Oder ist es besser, die günstigen Zinsen und attraktiven Konditionen noch in diesem Jahr für die anstehende Wachstumsfinanzierungen oder Projekte zu nutzen? Und wie können Unternehmer jetzt in den Kreditverhandlungen mit Banken und Förderinstituten am besten punkten?

Diese spannenden Fragen diskutieren Experten in einer von handwerk magazin veranstalteten Podiumsdiskussion.

Wann? 20. Oktober 2016 von 18.30 bis 21.00 Uhr Wo? Literaturhaus in München

Als Experten auf dem Podium diskutieren:

Carl-Dietrich Sander, KMU-Fachberater Unternehmensfinanzierung

Hartmut Drexel, Hauptabteilungsleiter Betriebsberatung Handwerkskammer München und Oberbayern

Thomas Kraft, Abteilungsleiter Spezialkredite, LfA Förderbank Bayern

Michael Kramer, Leiter Unternehmenskunden, Stadtsparkasse München

Moderation: Olaf Deininger, Chefredakteur handwerk magazin

Heidi Vogel

Anmeldung über untenstehendes Formular oder auch telefonisch unter: 08247/354-281