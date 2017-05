30.05.2017

Workers Cast Orthopädietechnikermeister und Lebensveränderer

In der aktuellen Workers Cast Folge wird am Beispiel von Björn Strehl deutlich, was Handwerksunternehmer zusammen mit ihrem Team leisten und bewegen können.

von Christiane Klebig

Orthopädietechnikermeister Björn Strehl hat sich auf „Kinder-Reha“ spezialisiert und berichtet eindrucksvoll, welchen lebensverändernden Unterschied seine Leistungen für seine „kleinen“ Kunden und deren Familien ausmachen.

Auf „Strehl TV“ gibt es das alles inzwischen auch auf YouTube zu bestaunen. Das „i-Tüpfelchen“ dieser tollen Unternehmerstory ist die Kooperation mit der Firma Airbus.

Tipp: Mehr zu Björn Strehl und seiner Arbeit lesen Sie in der Juni Ausgabe von handwerk magazin, die am Donnerstag erscheint.

Die Website von Björn Strehl: www.rehastrehl.de

„Strehl TV“ auf YouTube

Die Buchtipps von Björn Strehl: Mythos Motivation von Reihnard K. Sprenger und Das Prinzip Selbstverantwortung von Reinhard K. Sprenger

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2

