27.04.2017

CRM-Praxis-Check Mitmachen bei neuer Anwenderstudie

Eine gute Kundenbeziehung ist heute wichtiger denn je. Denn nur wer seine Kunden kennt, kann ihnen passgenau die richtigen Lösungen liefern. Die aktuell laufende Studie der Trovarit AG zeigt auf, was CRM-Lösungen (Customer-Relationship Management) dabei im Alltag leisten. Mitmachen lohnt sich!

von Kerstin Meier

Die Studie "CRM in der Praxis" von Trovarit startet wieder, das Mitmachen lohnt sich für CRM-Anwender. - © Trovarit AG

Bereits zum dritten Mal laden die Trovarit AG, Schwetz Consulting und der FIR e.V. an der RWTH Aachen alle CRM-Anwender zum großen Erfahrungsaustausch innerhalb der Studie CRM-Praxis ein. Rund 400 Anwender beteiligten sich bis jetzt an den durchgeführten Studien. Vergangenes Jahr stellten die Anwender ihren CRM-Lösungen und Software-Partnern ein durchaus ordentliches Zeugnis aus. Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit dem „System insgesamt“ ergab sich durchschnittlich die Note „Gut“ (2,04).

Alltagstauglichkeit der CRM-Lösung

Die dieses Jahr erneut durchgeführte Studie „CRM in der Praxis: Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven“ will aufzeigen, wie es um die Zufriedenheit der Anwender im täglichen Umgang mit ihrer CRM-Lösung und dem Service der Anbieter bestellt ist. Unterstützt die CRM-Lösung die Intensivierung von Kundenbeziehungen? Orientieren sich die dazu von der CRM-Lösung bereitgestellten Werkzeuge an den Bedürfnissen des Marktes? Wie entwickeln sich CRM-Einsatz und ‑Markt?

15 Minuten Zeit für Online-Fragebogen

Zur Teilnahme aufgerufen sind alle CRM-Anwender, das Bearbeiten des Online-Fragebogens lässt sich smart in einem Viertelstündchen erledigen. Als Belohnung für sein Engagement erhält jeder Teilnehmer kostenfrei ein Management-Summary mit den wichtigsten Ergebnissen sowie das Zufriedenheitsprofil der von ihm verwendeten CRM-Software. Alle Infos zur Teilnahme gibt es unter www.trovarit.com/crm-praxis