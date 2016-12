05.12.2016

So sexy ist das Handwerk Mit schönen Motiven gegen die Wasserarmut

"Aqua bellissima" heißt die dritte Auflage des Spendenkalenders der Bochumer Hasenkamp GmbH und des Fotografen Kristian Liebrand. Mit ihrem Kunst-Kalender für das Jahr 2017 wollen sie auf die Wasserarmut in Afrika aufmerksam machen. Im Fokus der Motive stehen mehrere Models an szenischen Orten in Italien.

von Andrea Mateja

Für den Kalender 2017 "aqua bellissima" wurde in Italien geshootet. Im Jahr zuvor war der Schauplatz die deutsche Landeshauptstadt Berlin. - © Kristian Liebrand

Mit dem Projekt "Wasser spendet Leben - Mit einer Badewanne gegen die Wasserarmut" sammeln Lisa Pötter, Heinz Hasenkamp, Sandra Schade der Bochumer Hasenkamp GmbH und Fotograf Kristian Liebrand bereits zum dritten Mal Spenden für die die Kindernothilfe e.V. Duisburg. Die Organisation setzt sich für Kindern in den Slums von Äthiopien ein und ermöglicht ihnen einen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Schönes Wasser in Italien

Der diesjährige Spenden-Kalender heißt "aqua bellissima". Der Name bedeutet so viel wie "schönes Wasser" und kommt aus dem Italienischen. Damit wird der Bezug zum Produktionsort Italien hergestellt. An vier Tagen lichtete Fotograf Kristian Liebran die weiblichen Models in ästethischen Posen vor szenischen Landschaften am Gardasee und in Venedig ab. Im Fokus steht Wasser in seiner schönsten Form. Der Kunst-Kalender 2017 enthält 25 Aktfotos.

Kalender kaufen und Spenden

Der Spendenkalender ist für 49,50 € in DIN-A2-Größe hier erhältlich. Die einzelnen Motive können aber auch als Wandbilder erworben werden. Dabei haben Kunden die Wahl zwischen Leinwand auf Keilrahmen, Aludibond, gerahmtes Bild mit Passepartout und Acrylglas (Preis auf Anfrage).

Eine Auswahl der Kalenderseiten finden Sie hier: