23.11.2016

So sexy ist das Handwerk Mit nackter Haut gegen das schlechte Image

Auch im diesjährigen Reinert Metzger-Kalender 2017 zeigen acht Metzgergesellen- und Meister vollen Körpereinsatz für ein besseres Fleischer-Image. Das handwerk magazin verlost zusammen mit der Privat-Fleischerei Reinert fünf der beliebten Kalender.

von Andrea Mateja

45 Metzgergesellen- und Meister bewarben sich für einen Platz im Reinert Metzger-Kalender 2017. Diese acht Herren haben es geschafft (v.l.n.r.): Sebastian Baesler, Sascha Grube, Robin Scherf, Florian... - © Oliver Reetz

Das Fleischerhandwerk leidet seit Jahren unter einem schlechten Image. Die Ausbildungszahlen sind im Jahr 2016 erneut gesunken. Mit dem jährlich erscheinenden Reinert Metzger-Kalender möchte der Betrieb dieser Entwicklung entgegenwirken und zeigen: Das Fleischerhandwerk ist jung, dynamisch und sexy.

Acht sexy Metzger-Models

Jedes Jahr sucht die Privat-Fleischerei Reinert Models für den Kult-Kalender. Auch 2016 war der Andrang groß. 45 Bewerbungen gingen bei der Fleischerei ein.

Eine Jury suchte aus allen Bewerbern diese acht Metzger-Models aus: Florian Roß (22) aus Neumünster, Denis Winkelsdorf (32) aus Filderstadt, Robin Scherf (21) aus Hungen, Sascha Grube (27) aus Lübeck, Niklas Stenglein (24) aus Groß-Zimmern, Sebastian Baesler (31) aus Selb, Konstantin Siegel (22) aus Greimerath und Horst Haid (40) aus Ofterdingen.

Klassisch in Schwarz-Weiß

Wie im Vorjahr setzte Fotograf Oliver Reetz die acht Metzger-Models professionell in Szene. An zwei Tagen wurden die Metzgergesellen- und Meister in Halle in Westfalen abgelichtet. Auf den klassischen Schwarz-Weiß Aufnahmen sind die Models oberkörperfrei vor einem schlichten, grauen Hintergerund zu sehen.

Kaufen und etwas Gutes tun

Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Kalenders wird der Nachwuchsdes Metzgerhandwerks gefördert und der Förderpreis der Fleischwirtschaft unterstützt.

Den Kult-Kalender können Sie für 19,90 Euro hier oder über den Reinert-Vertrieb für Metzgerei-Fachgeschäfte und Thekenfachkräfte im Handel erwerben.

Oder: Gewinnen Sie einen Kalender

handwerk magazin verlost zusammen mit der Privat-Fleischerei Reinert fünf der schicken Reinert Metzger-Kalender 2017. Einfach das Formular am Ende des Beitrags ausfüllen, abschicken und gewinnen!

Sehen Sie hier unsere Bildergalerie mit den besten Motiven:

