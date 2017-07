30.06.2017

handwerk magazin Kampf um die besten Köpfe - Karriereziel Industrie?

Am 1. Juli erschien die neuste Ausgabe von handwerk magazin. Welche wichtigen Themen wir für Handwerksunternehmer zusammengetragen haben, erfahren Sie hier.

von Tanja Bürgle

Nur gut jeder dritte im Handwerk ausgebildete Mitarbeiter bleibt laut Studie des ifh Göttingen heute noch der Branche treu. Hauptkonkurrent ist die Industrie, die inzwischen fast 1.000 Euro brutto mehr... - © handwerk magazin

76 Seiten voll gepackt mit Nutzwert und interessanten Storys für und rund ums Handwerk warten auch in der Juli-Ausgabe auf unsere Leser. Hier schon mal einige Themen im Überblick.

TITEL: KARRIEREZIEL INDUSTRIE?

Immer mehr Fachkräfte im Handwerk zieht es in die Industrie. Hier werden inzwischen fast 1.000 Euro mehr brutto im Monat gezahlt als im Handwerk. Nur jeder dritte im Handwerk ausgebildete Mitarbeiter bleibt deshalb heute noch der Branche treu. Das müssen Sie jetzt tun, um gegenzusteuern!

MARKT: INTERVIEW MIT PETER BOFINGER

Zölle und nationaler Protektionismus lassen Wirtschaftskraft und Wohlstand eher schrumpfen, sagt Peter Bofinger, einer der berühmten fünf Wirtschaftsweisen. Er findet deshalb: "Nationaler Protektionismus rechnet sich nicht!"

BETRIEB: DIESELSKANDAL - EXISTENZBEDROHENDE FAHRVERBOTE

Drohende Fahrverbote in Innenstädten für Dieselfahrzeuge können für Handwerksbetriebe existenzbedrohend sein. Was können Unternehmer tun? handwerk magazin gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Dieselproblematik.

FINANZEN: NEUES GESETZ ZUR BETRIEBSRENTE

Kurz vor der Sommerpause hat der Bundestag noch das Betriebsrentenstärkungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Reform soll die sinkenden Renten aufbessern und die betriebliche Altersvorsorge transparenter machen. Einfacher ist das neue Modell aber noch lange nicht.

RECHT: NEUE GEWERBEABFALLVERORDNUNG

Am 1. August 2017 tritt die neue Gewerbeabfallverordnung in Kraft. Ein gravierender Einschnitt – Bauhandwerker müssen jetzt im Extremfall bis zu zehn Container aufstellen. Besonders tückisch ist vor allem die von vielen Unklarheiten begleitete, neu eingeführte Dokumentationspflicht. handwerk magazin erklärt, was sich in der Praxis ändert.

LASSEN SIE SICH VON HANDWERK MAGAZIN ÜBERZEUGEN

Die Ausgabe können Sie auch direkt hier bestellen.

Sie sind noch kein Abonnent? Dann nutzen Sie doch unsere Kennenlern-Aktion und bestellen Sie hier zwei Gratishefte.

Oder schauen Sie direkt in unserem Abo-Shop vorbei: www.handwerk-magazin.de/abo