23.12.2016

So sexy ist das Handwerk Kalender für Handwerker 2017 - Heiße Männer und Frauen für das Handwerk

Würth beglückt seine Kunden aus Handwerk und Industrie auch 2017 mit schönen Kalendern. Im Modelkalender zeigen sich für das nächste Jahr die Profi-Models Maja Krieg und Alejandra Guilmant von ihrer schönen Seite. Beim Männerkalenderstehen Six-Packs und Schrauben im Fokus.

von Andrea Mateja

Das Cover des Modelkalenders 2017 ziert das mexkanische Model Alejandra Guilmant. - © Stephan Würth/Würth

Die Würth-Gruppe versorgt Handwerk und Industrie weltweit mit Werkzeugen, Befestigungs- und Montagematerial. Seit mehr als 30 Jahren verteilt das Unternehmen aber auch Modelkalender mit schönen Frauen an ihre Kunden in mehr als 60 Ländern. Vor etwa zehn Jahren kam auch ein Männerkalender hinzu.

Modelkalender

1984 began Würth mit der Produktion des Modelkalenders. 15 Jahre später posierte mit Claudia Schiffer das erste Topmodel für den Würth-Kalender. Weltbekannte Models wie Heidi Klum, Naomi Campbell, Laetitia Casta, Alessandra Ambrosio oder Karolina Kurkova folgten.

Die Bilder für den Modelkalender 2017 stammen von Fotograf Stephan Würth. Für den Würth-Kalender arbeitet er schon seit mehr als zehn Jahren und hat damit einen der Traumjobs vieler Männer inne.

In diesem Jahr lichtete der Fotograf die Models Maja und Alejandra Guilmant in Miami, Florida, ab. Der Kultkalender überzeugt auch im neuen Jahr mit bunten Aufnahmen der Models am Strand und im Wasser. Kaufen können Sie den Modelkalender 2017 für 25 Euro hier.

Männerkalender

Seit etwa zehn Jahren bringt Würth auch einen Kalender mit Männermodels raus. Die Liste der fotografierten Models lässt sich nicht so schön lesen wie die im Würth-Modelkalender, doch die Aufnahmen überzeugen mit genau so viel Sex-Appeal.

Die sieben Männer-Models Matthias Schmid, Florian Schweiger, Roman Deisenhofer, Andreas Schröder, Nicky Toeffel, Musty Camara und Gunnar Kühn wurden von Fotografin Corinna Kühn in Szene gesetzt. Das Shooting fand auf Teneriffa statt.

Die Aufnahmen für den Kalender sind in diesem Jahr schwarz-weiß. Im Gegensatz zum Frauenkalender stehen jedoch schöne Körper im Fokus. Die Models posieren zusammen mit Würth-Produkten. Erwerben können Sie den Männerkalender 2017 für 25 Euro hier.

Die schönsten Bilder der Männer und Frauen