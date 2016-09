16.08.2016 | FMH-Finanzberatung

Finanzspiegel: Welche Banken bieten die besten Konditionen

Der handwerk magazin Finanzspiegel für Unternehmer stellt auch für September / Oktober 2016 wieder die aktuell besten Konditionen vor: für Baugeld, Fest- und Tagesgeld sowie die Top-Angebote der Banken für Betriebsinvestitionen und Kontokorrent.

Bild: K.-U. Häßler - Fotolia.com Downloads zu diesem Artikel Die besten Geschäftskonten im Überblick (PDF, 65 kB)

Bei geplanten Investitionen für den Betrieb profitieren Handwerksunternehmer immer noch von niedrigen Zinsen. Kredite für Expansion und technische Erweiterungen bleiben also günstig. Die Überziehung des Geschäftskontos bleibt aber weiterhin teuer. Die Kehrseite der Medaille: Bei Tages- und Festgeld bleiben die Zinsen mager. handwerk magazin stellt in Kooperation mit der FMH-Finanzberatung in Frankfurt die besten Konditionen für Unternehmer im September / Oktober 2016 vor.

Baugeld – Effektivzins*

10 J. 15 J. Degussa Bank 1,17 % 1,68 % Deutsche Bank 1,22 % 1,77 % Postbank 1,31 % 1,79 %

Festgeld** – 10.000 Euro

6 Mon. 12 Mon. pbbdirekt 0,60 % 0,60 % Greensill Bank 0,40 % 0,50 % BMW Bank 0,15 % 0,35 %

Tagesgeld**

5.000 € 50.000 € pbbdirekt 0,40 % 0,40 % Oyak Anker Bank 0,35 % 0,35 % Hanseatic Bank 0,20 % 0,20 %

Betriebsinvestitionen



Commerzbank (ab) 2,75 % Postbank (ab) 2,89 % Deutsche Bank(ab) 3,49 %

Kontokorrent



Santander Bank 9,75 % Postbank (ab) 9,99 % DKB 11,25 %

Verzugszins – BGB, VOB



Verbraucher 4,12 % Unternehmer 8,12 %

* Darlehen 175.000; 70% Finanzierung , 2% Tilgung

Effektivzins beinhaltet: Kosten der Grundschuldeintragung; unveränderter Zinssatz nach Zinsfestschreibung

** Es wurden nur Banken mit deutscher Einlagensicherung ausgewählt



Quelle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de); Stand: 15.09.2016