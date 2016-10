11.10.2016

Handwerkerportal HomeAdvisor übernimmt MyHammer

Der führende amerikanische Online-Marktplatz im Bereich Home Services, HomeAdvisor, und Deutschlands führendes Handwerkerportal MyHammer gehen zukünftig gemeinsame Wege. Im Rahmen eines Aktienkaufs übernimmt HomeAdvisor die Anteile des bisherigen Mehrheitseigners, der Holtzbrinck Digital GmbH.

von Reinhold Mulatz

Die Handwerker-Vermittlung MyHammer wechselt den Besitzer. - © Bild: Kzenon/Fotolia.com

HomeAdvisor kündigte ebenfalls an, ein Übernahmeangebot für die restlichen, im Streubesitz befindlichen Aktien zu unterbreiten. Mit der Übernahme durch HomeAdvisor wird MyHammer Teil eines europäischen Verbunds von Handwerkerplattformen, zu dem auch die jeweiligen Marktführer in Frankreich, Travaux.com und in den Niederlanden, Werkspot, gehören.

Über die Plattformen der Gruppe werden dieses Jahr europaweit rund zwei Millionen Aufträge im Wert von mehr als vier Milliarden Euro im Jahr eingestellt. Etwa 60.000 Handwerksbetriebe in sechs Ländern sind auf den Portalen aktiv und nutzen die digitalen Angebote.

Schon mehr als eine Million Aufträge vermittelt

„Wir sind sehr glücklich darüber, das MyHammer-Team, die MyHammer-Marke und das MyHammer-Handwerkernetzwerk in der Familie von HomeAdvisor begrüßen zu dürfen“, erklärt Jeff Kip, CEO von HomeAdvisor International. „Die heutige Übernahme ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt hin zur europäischen Marktführerschaft im Bereich Home Services."

Als Marktführer hat MyHammer in den vergangenen Jahren über eine Million Handwerkeraufträge rund um Haus und Garten vermittelt. MyHammer finanziert sich über regelmäßige Beitragszahlungen der registrierten Handwerker. Für Auftraggeber ist die Nutzung des Handwerkerportals mit keinen Kosten verbunden. Die MyHammer AG betreibt Online-Plattformen in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt derzeit rund 70 Mitarbeiter.

HomeAdvisor und HomeAdvisor International sind Tochterunternehmen der amerikanischen IAC Gruppe (NASDAQ: IAC). HomeAdvisor gilt als der führende Marktplatz für Handwerksleistungen in Nordamerika.