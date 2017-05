18.05.2017

Fachmedium des Jahres Gratulation an die Zeitschrift Si

Das Fachmagazin Si aus dem AT-Fachverlag, einem Tochterunternehmen von Holzmann Medien, dem auch handwerk magazin angehört, wurde im Rahmen des Kongresses der Deutschen Fachpresse in Frankfurt zum Fachmedium des Jahres in der Kategorie „Beste integrierte Markenführung“ gekürt.

von Christiane Klebig

So sehen Sieger aus! Über die Auszeichnung „Fachmedium des Jahres 2017“ in der Kategorie „Beste integrierte Markenführung“ freuen sich: Si Chefredakteur Maximilian Döller, Si Anzeigenleiterin Christine... - © AT Fachverlag

Jährlich zeichnet die Deutsche Fachpresse im Rahmen ihres Kongresses die besten Fachmedien Deutschlands aus. In elf Sachkategorien zeigen die Gewinner das Innovationsspektrum der Branche auf. Si konnte die Experten in diesem Jahr in der Kategorie „Beste integrierte Markenführung“ überzeugen und nahm so den begehrten Preis mit nach Fellbach. Und das ist noch nicht alles, neben der Auszeichnung darf sich das Si-Team über eine Shortlist-Platzierung in der Kategorie „Bester Award“ freuen.

Black is beautiful

Entsprechend groß ist natürlich die Freude in der Si-Redaktion und der Verlagsleitung: „Spätestens seit heute hat der Slogan ‚Black is beautiful‘ für mich eine ganz neue Bedeutung“, so Verleger Alexander Holzmann. Er erinnert sich an ein Gespräch mit einem guten Freund und Inhaber eines SHK-Betriebs - viele Jahre, bevor er sich selbst mit der Branche auseinandersetzte: „Auf die Frage, welche Zeitschrift er als SHK-Unternehmer in seinem Berufsalltag für unverzichtbar hält, antwortete er damals schon spontan: ‚Die Schwarze.‘ Alle Weiterentwicklungen haben wir in den letzten Jahren bewusst und konsequent auf unseren bestehenden Markenkern aufgebaut.“

Marke Si unverwechselbar und prägnant

In der Begründung der Jury heißt es: " Mit „Si“ zeigt der AT-Fachverlag eindrucksvoll wie man integrierte Markenführung über alle Medienkanäle umsetzt. Die Farbe Schwarz wird in Kombination mit den Buntfarben im Corporate Design konsequent verwendet. Egal ob Zeitschrift, Online-Medien, Messeführer, Events wie das „Si Gipfeltreffen“ oder bei den „Si Awards“, die Marke „Si“ ist immer unverwechselbar und prägnant erkennbar. Dass man Marke auch gerne mal etwas humorvoller inszenieren kann, unterstreicht der „Si“-Liegestuhl mit dem Aufdruck „Do legst Di nieda!“."

Tipp: Si ist die auflagenstärkste deutschsprachige Fachzeitschrift für SHK-Handwerksunternehmer und erscheint zwölfmal pro Jahr. Der Fellbacher AT-Fachverlag gab die Zeitschrift erstmals 1975 heraus, seit 2012 gehört der Verlag zur Holzmann Medien GmbH & Co. KG. Machen Sie sich als SHK-Handwerker doch einfach selbst ein Bild von Si: www.si-shk.de