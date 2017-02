31.01.2017

Mitmachen Gewinnen Sie Tickets für die IHM 2017

Am 8. März ist es soweit, dann geht die IHM – die Leitmesse des Handwerks – in ihre nächste Runde. Wer die über 1.000 Aussteller sehen möchte, die die gesamte Bandbreite der Leistungen und Produkte des Handwerks präsentieren, hat jetzt die Chance, Tickets zu gewinnen.

von Christiane Klebig

Über 60 Handwerksgewerke zeigen auf der Internationalen Handwerksmesse die neuesten Trends und Innovationen – und das auf über 74.000 qm, in sieben Hallen. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema "Made in Germany" mit all seinen Facetten und daraus resultierenden Perspektiven fürs Handwerk.

Gewinnen Sie 25 x 2 Tickets für die IHM

Wenn Sie sich auch vor Ort ansehen wollen, wie "Made in Germany" das Handwerk stärkt und welche neuen Trends es sonst noch so gibt, dann füllen Sie ganz einfach das unten stehende Formular bis zum 1. März 2017 aus und mit etwas Glück erhalten Sie zwei Tickets.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten einen Online-Code, mit dem sie sich ihre Tickets bequem selber drucken können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tipp: Wer kein Glück bei unserer Verlosung hat, sollte sich die IHM natürlich trotzdem nicht entgehen lassen. Tickets gibt es unter www.ihm.de/ticket

Teilnahmebedingung