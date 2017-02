05.02.2017

Workers Cast Folge 2 - Handwerksunternehmer Volker Geyer

In der zweiten Folge 2 der Podcast-Reihe 'Workers Cast' kommt Handwerksunternehmer Volker Geyer zu Wort. Geyer ist das Sinnbild eines inspirierenden Handwerksunternehmers.

von Christiane Klebig

Geyers Marke „Malerische Wohnideen“ ist deutschlandweit für spektakuläre Raumgestaltungen bekannt. Durch den gezielten Einsatz von Social Media schafft er es außerdem, einen Großteil seiner Aufträge über das Internet zu generieren.

Da er auch die Schattenseiten des Unternehmerdaseins kennt, ist er in vielerlei Hinsicht ein Handwerker, dem man zuhören sollte. Im Interview erzählt er seine persönliche Geschichte als Unternehmer und gibt Einblick in die Strategien, die in da hingebracht haben, wo er heute steht.