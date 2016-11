25.11.2016

Praxisratgeber Flüchtlinge im Handwerk integrieren und beschäftigen

Der erste handwerk magazin Praxisratgeber zur Integration von Flüchtlingen ist da. Ein praktischer Guide für alle Handwerksbetriebe, die einen geflüchteten Menschen im Betrieb anstellen möchten.

von Christiane Klebig

Der erste handwerk magazin Praxisratgeber zur Integration von Flüchtlingen ist da. - © Holzmann Medien

Unter dem Motto "Potenziale erkennen - Chancen nutzen - Perspektiven schaffen" hat Autorin Anouschka Wasner einen 140-seitigen Ratgeber erstellt, der aufzeigt, wie Sie einen Geflüchteten in Ihrem Betrieb beschäftigen können, welche Chancen in einem solchen Projekt stecken und was Sie dabei beachten sollten.

Mit zahlreichen Checklisten, aktuellen Förderprogrammen sowie Anlauf- und Kontaktstellen.

Mit wichtigen Informationen und Anregungen zur Gestaltung möglicher Beschäftigungsverhältnisse.

Mit wertvollen Tipps und Hilfen für die Wahl der geeigneten Bewerber.

Die Neuerscheinung gibt auch einen Überblick - den esrten überhaupt - was die Handwerksorganisationen in ganz Deutschland für die Integration in die Betriebe auf die Beine gestellt hat. Unverzichtbar, wenn es um die Integration und Beschäftigung geflüchteter Menschen geht.

Was steht im Ratgeber?

Wer Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, in seinem Betrieb beschäftigen möchte (oder es bereits tut), kann sich der Idee aus verschiedenen Gründen genähert haben: Möglicherweise haben Sie jemanden kennengelernt und wollen genau diesem Menschen eine Chance geben, sich ein neues Leben aufzbauen. Oder Sie haben Schwierigkeiten, für Ihr Unternehmen geeignete Mitarbeiter/Fachkräfte zu finden, und möchten auf diesem Weg versuchen, Ihr betriebliches Problem zu lösen.

Vielleicht ist es Ihnen aber auch wichtig, etwas beizutragen zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung, indem Sie Geflüchtete in die Arbeitswelt unseres Landes integrieren. Dann wird Sie die Öffentlichkeit als ein weltoffenes und engagiertes Unternehmen wahrnehmen. Häufig ist es vermutlich eine Mischung aus verschiedenen Motiven, die den Anstoß gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Konkret stehen Sie möglicherweise gerade vor einer dieser Überlegungen:

Ich kenne jemanden, den ich beschäftigen möchte, und möchte in Erfahrung bringen, ob und wie ich das Beschäftigungsverhältnis gestalten kann.

Ich überlege, welche Möglichkeiten mein Betrieb bietet, und möchte dann eine geeignete Person aus dem Kreis der Geflüchteten finden.

Ich habe bereits eine Idee, wie das Beschäftigungsverhältnis gestaltet werden kann, möchte aber Tipps und Erfahrungswerte sammeln, wie man möglichen Schwierigkeiten begegnen kann.

Für jeden dieser Ausgangspunkte finden Sie in dem Ratgeber wichtige Informationen, Hilfen, Tipps und Anregungen. Dabei befindet sich sowohl die Gesetzeslage wie auch die Realität in sehr dynamischen Prozessen, die sich durch große Komplexität und damit auch Unübersichtlichkeit auszeichnen.

Was möchte der Ratgeber erreichen?

In erster Linie soll der Ratgeber Sie als handwerksunternehmer ermutigen. Der Guide zeigt, dass es unter verschiedenen Aspekten herausfordernd sein kann, Geflüchtete zu beschäftigen. Mit den zusammengetragenen Informationen und Erfahrungen können Sie erkennen, wo es Komplikationen geben kann − insbesondere jedoch, dass es Wege und Hilfen gibt, damit konstruktiv umzugehen.

Der Ratgeber soll helfen, eventuelle Schwierigkeiten realistisch einzuschätzen, aber gleichzeitig und vor allem eine Aufforderung sein, die großen Chancen und Potenziale zu nutzen, die in der Beschäftigung von Gefl üchteten im Handwerk liegen − für die Geflüchteten, für die Betriebe und für die Gesellschaft.

Wo können Sie das Buch erwerben?

Erschienen ist der Praxisratgeber im Holzmann Medienshop. Sie können ihn hier direkt bestellen oder über www.handwerk-magazin.de/fluechtlingsratgeber.

Die ISBN-Nummer lautet: 978-3-7783-1168-4

Der Ratgeber kostet 19,90 inkl. MwST.