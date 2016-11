10.11.2016

Handwerker-App Digital Award Handwerk verliehen

Mit digitalen Neuheiten und intelligenten Apps möchte Fachgroßhändler Richter + Frenzel den Handwerker in seinem operativen Geschäft unterstützen. Dazu wurde erstmals der Digital Award Handwerk vegeben. Gewinner ist die Profi-App der PTS Group.

von Reinhold Mulatz

Bei der Preisverleihung (v. l.): Stephan Theiß (Geschäftsführer Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft), Marc Trümper (Vorstand PTS Group), Wilhelm Schuster (Vorstandsvorsitzender Richter+Frenzel) - © Digital Award Handwerk

Die App Smart Work mobile der PTS Group aus Bremen bietet Transparenz und Steuerung von Projekten durch die mobile Erfassung von damit zusammenhängenden Daten in Montage und Wartungsunternehmen. Für den Sieg bekam PTS ein Preisgeld von 5000 Euro, das der Sponsor Gelbe Seiten Marketing zur Verfügung stellte.

Aus einer Vielzahl an innovativen Bewerbungen wählte die Redaktion der Mittelstandsinitiative „digitalize your business“ die z ehn Apps aus, die „dem Handwerker nachweislich einen greifbaren Nutzen bieten“. Neben der PTS Group waren auch die Firmen pds GmbH, IT + Media Group GmbH, iEXERGY GmbH, Hello IT GbR, TAIFUN Software AG, MEMOIO GmbH, Testo SE & Co. KGaA, bau.io und Vailland Deutschland GmbH & Co. KG in der Endausscheidung.

Auftragssteuerung, Zeit- und Materialrückmeldungen, Online-Dokumentation der Abnahmen

Überzeugt hat die Jury bei der Sieger-App „Smart Work mobile“, die Lösungen für das mobile Auftragsmanagement bietet, die schnelle Umsetzung und Vereinfachung der administrativen Prozesse: Auftragssteuerung, Zeit- und Materialrückmeldungen, Online-Dokumentation der Abnahmen, Mängel, Protokolle, Fotos in einer Kombination mit Konfigurationsmöglichkeiten von Checklisten und hierarchischen Katalogen.

Stephan Theiß, Geschäftsführer Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft, sagte bei der Preisverleihung: "Es gibt schon viele gute Profi-Apps, die die Handwerker bei ihren verschiedenen Themen unterstützen." Es sei aber noch immer eine echte Herausforderung, hier für Transparenz zu sorgen und Einstiegshürden zu senken, um Apps als die Werkzeuge des 21. Jahrhunderts bei den Handwerkern selbstverständlicher werden zu lassen.