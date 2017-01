01.01.2017

Haushaltsgeräte Die größten Stromsparer im Überblick

Die Energieagentur NRW hat in einer neuen Broschüre die sparsamsten Haushaltsgeräte zusammengefasst. Die Übersicht räumt mit dem Irrglauben auf, dass Geräte, die mit Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet sind, auch immer sparsam sind.

von Reinhold Mulatz

Steht die Anschaffung eines neuen Kühlschranks, einer Waschmaschine oder eines Trockners an? Dann lohnt sich ein Blick in die neue Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2016/17“ der Energieagentur NRW.

Mehr als 5.000 Haushaltsgeräte, über Kühl- und Gefriergeräte, Spülmaschinen und Waschtrockner bis hin zu Waschmaschinen, boten die Hersteller im Herbst 2016 in Deutschland an. Die sparsamsten Modelle gängiger Größenklassen sind jetzt in der 16-seitigen Broschüre aufgelistet. Oftmals erscheinen die Verbrauchsunterschiede zwar nur als "Stellen hinter dem Komma".

Großes Sparpotenzial

Kunden sollten sich aber nicht täuschen lassen: Bei Kühl- und Gefriergeräten kosten 100 kWh jährlicher Mehrverbrauch in 15 Jahren 480 Euro zusätzliche Stromkosten, zzgl. evtl. Preissteigerungen. Die sparsamste Kühl-Gefrier-Kombination mit 250 bis 350 Litern spart beispielsweise gegenüber dem am meisten Strom verbrauchenden Modell in 15 Jahren insgesamt 1.020 Euro an Stromkosten.

Die Übersicht räumt auch mit dem Irrglauben auf, dass Geräte, die mit Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet sind, auch immer sparsam sind. Mit den nach EURO-Label ausgezeichneten A+++-Geräten können Käufer hingegen während eines Lebenszyklus bis zu rund 1.000 Euro an Strom- und Wasserkosten einsparen. Die Broschüre kann kostenfrei über die EnergieAgentur.NRW bezogen werden. In einer Online-Datenbank finden Sie alle Modelle auch unter: www.energieagentur.nrw aufgelistet.