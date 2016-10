19.10.2016

Jubiläumsausgabe Die allererste Ausgabe für Sie zum Download

Im Oktober 1986 erschien die erste Ausgabe von handwerk magazin. Vom "Kollegen Roboter" über Geldanlagen, Bilanzen und die neuesten EDV-Anlagen bis hin zu den damals gültigen Steuersparmodellen erstreckten sich die Themen. Wer Lust hat, kann sich das ganze nochmal anschauen.

von ck

Was haben die Kollegen vor 30 Jahren gemacht und getan? Was damals Thema war, lesen Sie in der allerersten Ausgabe von handwerk magazin - einfach downloaden und in alten Zeiten schwelgen. Viel Vergnügen.

Hier gelangen Sie zum Download: www.handwerk-magazin.de/erste-ausgabe