07.12.2016

Reporter der Deutschen Handwerks Zeitung (DHZ) sind live dabei beim Handwerkstag. Das Team berichtet via Liveblog, auf Twitter und Facebook von der wichtigsten Handwerksveranstaltung des Jahres. So verpassen Sie keinen Programmpunkt.

von dhz

Die Kollegen der dhz posten, twittern und bloggen live vom Handwerkstag 2016 in Münster. - © WoGi - Fotolia.com

Wichtiger Termin für alle Handwerkerinnen und Handwerker: Vom 8. bis 10. Dezember 2016 findet in Münster der Deutsche Handwerkstag statt. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, stellt sich am Donnerstag zur Wiederwahl. Am Freitag empfangen die Vertreter des Handwerks Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Liveblog, Twitter und Facebook - DHZ-Liveticker

Der Handwerkstag dient traditionell der Positionsbestimmung der Unternehmerinnen und Unternehmer - und ist diesmal besonders bedeutend, weil 2017 ein neuer Bundestag gewählt wird. Themen wie die Rentenpolitik, der Umgang mit Flüchtlingen, die bürokratische Belastung des Mittelstands, Energie- und Europapolitik dürften zur Sprache kommen.

Die Deutsche Handwerks Zeitung begleitet den Handwerkstag mit einem Liveblog. Die Reporter berichten live von der Präsidiumswahl, interviewen Repräsentanten des Handwerks, dokumentieren die Veranstaltung in Bildern und tickern die wichtigsten Zitate und Momente. Folgen Sie dem Reporterteam hier - ob am Computer oder per Smartphone: