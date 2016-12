02.12.2016

Pkw-Maut Deutsche Autofahrer werden nicht zusätzlich belastet

Die Maut kommt. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat sich mit der EU auf einen Kompromiss geeinigt. Deutsche Autofahrer bekommen die Mautgebühren über die Kfz-Steuer wieder erstattet, umweltfreundliche Euro-6-Fahrzeuge werden zusätzlich entlastet.

von Reinhold Mulatz

Die Maut soll deutsche Autofahrer nicht zusätzlich belasten. - © B. Wylezich/Fotolia.com

130 Euro pro Jahr - das kostet künftig maximal die Benutzung deutscher Autobahnen für Fahrer, deren Auto in Deutschland angemeldet ist. Hier zusammengefasst die wichtigsten Regelungen zum geplanten Infrstrukturabgabegesetz, kurz Pkw-Maut.

Wer zahlt?

Halter von im Inland und im Ausland zugelassenen Pkw und Wohnmobilen müssen die Infrastrukturabgabe für die Nutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen zahlen. Halter von nicht in Deutschland zugelassenen Pkw und Wohnmobilen sind lediglich bei der Nutzung von Bundesautobahnen abgabenpflichtig. Kraftfahrzeuge von Personen mit Behinderungen, die ganz oder teilweise von der Kfz-Steuer befreit sind, werden auch von der Infrastrukturabgabe befreit. Elektroautos sind von der Maut befreit, ebenso Motorräder.

Wieviel muss bezahlt werden?

Die Infrastrukturabgabe muss von allen Haltern von in Deutschland zugelassenen Kfz für ein Jahr entrichtet werden. Der Preis für die Jahresvignette bestimmt sich für Pkw nach dem Hubraum und den Umwelteigenschaften der Fahrzeuge. Für deutsche Autofahrer wird der jeweilige Mautbetrag in gleicher Höhe mit der Kfz-Steuer verrechnet. Der Maximalbetrag liegt bei 130 Euro, im Schnitt soll sie 74 Euro kosten. Wer ein Auto mit der Schadstoffnorm Euro 6 hat (Benziner oder Diesel), bekommt unterm Strich sogar etwas heraus - durch eine Erhöhung der im Kraftfahrzeugsteuergesetz aufgenommenen Steuerentlastungsbeträge.

Halter von nicht in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen können zwischen einer Vignette für 10 Tage, 2 Monate oder 1 Jahr wählen und sie über das Internet buchen. Zusätzlich ist die Einbuchung an Vertriebsstellen, z.B. an Tankstellen, möglich. Jahresvignetten können zu jedem Zeitpunkt im Jahr ihre Gültigkeit erlangen und haben dann jeweils 12 Monate Gültigkeit.

Was ist mit Handwerkstransportern?

Keine Maut soll es für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen geben. Bereits Ende Oktober hatte sich Dobrindt bei einer Versammlung des Bayerischen Handwerkstags in Nürnberg zum Thema Maut geäußert. Dort sagte er, eine Maut für Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen werde es mit ihm nicht geben.

Wie wird die Maut erhoben?

Mittels einer elektronischen Vignette (E-Vignette). Die Fahrberechtigung ist mit dem amtlichen Kraftfahrzeugkennzeichen verknüpft.

Wann kommt die Maut?

Frühestens im Herbst 2017, allerdings planen einige EU-Länder Klagen gegen die Beschlüsse.