07.03.2017

IHM 2017 Der große Live-Blog von dhz und hm

Wettbewerbe, Trends und Diskussionen mit Spitzenvertretern der Handwerksbranche – und das alles "Made in Germany" - diese und andere Themen erwarten die Besucher der IHM 2017. Die Highlights der Internationalen Handwerksmesse zeigen wir Ihnen dieses Jahr in einem Livestream.

von ck

Immer auf dem Laufenden: mit dem großen Live-Blog von der IHM. - © GHM

"Made in Germany" heißt das Motto der Leitmesse des Handwerks, die wir in diesem Jahr mit unserem Liveblog vom 8. bis zum 14. März begleiten. Was wir bei unseren Gesprächen und Messerundgängen erfahren, berichten wir live im Blog.

Die interessantesten Aussteller, Schnappschüsse von der Modenschau, Videoposts von der Siegerehrung des Architekturwettbewerbs GEPLANT+AUSGEFÜHRT oder Kommentare zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel – bei uns sind Sie immer aktuell informiert. Aber auch unsere persönlichen Impressionen und die versteckten Highlights der Messe stellen wir Ihnen vor.

Diskutieren Sie mit

Sind Sie auch auf der Messe unterwegs? Dann diskutieren Sie mit in unserem Blog oder verwenden Sie den Hashtag #IHM2017 auf Twitter oder Instagram. Gerne zeigen wir auch Ihre Fotos oder Videos von der Messe. Schicken Sie einfach eine Mail an redaktion@deutsche-handwerks-zeitung.de

Hier geht´s zum Liveblog