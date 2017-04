03.04.2017

Achtung Alles Wichtige rund um den neuen 50-Euro-Schein

Am 4. April ist es soweit, dann kommt nach den neuen 5-Euro-, 10-Euro- und 20-Euro-Noten der neue 50-Euro-Schein in Umlauf. Die neuen Scheine sollen fälschungssicherer sein, und das ist auch dringend nötig: Keine andere Geldnote wird so oft gefälscht wie der 50-Euro-Schein.

von Christiane Klebig

Der neue 50-Euro-Schein besitzt eine “Smaragd-Zahl”, die ihre Farbe von Smaragdgrün zu Tiefblau ändert sobald der Schein geneigt wird. Zusätzlich wird die Fälschung durch ein transparentes Fenster erschwert.... - © Europäische Zentralbank

Wie die Bundesbank mitteilt, werden ab sofort insgesamt 5,4 Milliarden Stück der neuen Fünfziger mit einem Gewicht von rund 5.400 Tonnen durch die Notenbanken des Eurosystems via Automaten, Schalter und Ladenkassen unter die Leute gebracht.

Was ist neu am neuen 50-Euro-Schein?

Der Fünfziger bekommt einen frischeren "Look" verpasst und hat auch sonst allerlei zu bieten. Mit dem Porträt der Europa zählt der Fünfziger damit genau wie der Fünfer und der Zehner zur sogenannten "Europa-Serie". Mit dem neuen 50-Euro-Schein wird die Renaissance dargestellt.

Um den Geldfälschern ihr Handwerk zu erschweren, besitzt der neue 50-Euro-Schein eine “Smaragd-Zahl”. Diese ändert ihre Farbe von Smaragdgrün zu Tiefblau sobald der Schein geneigt wird. Zusätzlich wird die Fälschung durch ein transparentes Fenster erschwert. Im richtigen Licht erscheint dort ein Porträt der mythologischen Sagengestalt Europa.

Die offizielle Farbe des neuen Fünfziger ist "Orange".

Aber: Mit 140 X 77 Millimeter hat er dieselben Maße wie sein Vorgänger.

Und noch ein paar interessante Fakten zur 50-Euro-Note

Der Finanzdienstleister Vexcash (www.vexcash.com) hat abschließend einiges Interessantes zur weitverbreitetsten Euro-Note zusammengetragen.