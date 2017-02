09.02.2017

Flüchtlinge Das Handwerk leistet gute Arbeit bei der Integration

In zehn Monaten haben Willkommenslotsen 3.441 Flüchtlinge in Betriebe vermittelt. Fünf der erfolgreichsten Projektteilnehmer des vom Wirtschaftsministerium geförderten Programms „Willkommenslotsen“ stammen aus Handwerkskammern, wie der ZDH berichtet.

von Andrea Mateja

Etwa 150 vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Willkommenslotsen beraten seit März Flüchtlinge und Unternehmen. - © Christian Hüller

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und jetziger Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zog im Januar 2017 positive Bilanz zur Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt. Grundlage waren aktuelle Ergebnisse des vom Wirtschaftsministerium geförderten und von Wirtschaftsverbänden mitfinanzierten Programms „Willkommenslotsen“. Innerhalb von zehn Monaten vermittelten die zugehörigen Berater 3.441 Flüchtlinge als Hospitanten, Praktikanten, Auszubildende oder Beschäftigte in Betriebe.

Handwerk mit bester Beteiligung

Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zeigen die vorgelegten Ergebnisse auch, dass fünf der zehn Projektträger mit der höchsten Vermittlungsquote zu den Handwerkskammern Aachen, Flensburg, für Oberfranken (Bayreuth), für Ostthüringen (Gera), und Südwestfalen gehören. Bei der Vermittlung von Ausbildungsplätzen rangieren gleich acht Handwerksorganisationen unter den zehn erfolgreichsten Teilnehmern: die Handwerkskammern Aachen, Berlin, Kassel, für Mittelfranken (Nürnberg), für Oberfranken (Bayreuth), Oldenburg, die HWK Service GmbH (Würzburg) und die Kreishandwerkerschaft Peine. Das Handwerk erweist sich so als starker Initiator.

Das vorhandene Sprachniveau und die mangelnden Vorqualifikationen der Geflüchteten zählen laut ZDH zu den größten Hürden bei einer erfolgreichen Übernahme in einen Betrieb. ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer erläutert: "Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt erfordert einen langen Atem. Die erste Bilanz des Programms der Willkommenslosten untermauert aber, wie engagiert das Handwerk sich an vielen Stellen einbringt, damit sie gelingen kann.“

Erfolgreiche Förderung von deutschen Jugendlichen

Das Handwerk hilft jedoch auch bei der Integration von deutschen Jugendlichen in den Arbeitsmarkt. Besonders die Erfolge des geförderten Programms "Passgenaue Besetzung" hebt der ZDH positiv hervor.

Das Projekt hilft bei der Vermittlung von Ausbildungsplätzen an deutsche Jugendliche mit oft schlechten Aussichten. Sieben der zehn erfolgreichsten Programmteilnehmer sind bei Handwerkskammern angesiedelt. Zusammen ermöglichten sie bereits 935 Jugendlichen einen Einstieg in kleine und mittlere Unternehmen. 2016 vermittelten die Berater aller beteiligten Institutionen insgesamt sogar 5.515 Jugendliche.