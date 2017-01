12.01.2017

Mietvertrag Bei Angehörigen zählt jeder Zentimeter

Mietverträge mit Angehörigen sind im Handwerk üblich. Dabei gilt: Bei Verträgen mit Angehörigen ist der Fremdvergleich das A und O. Jegliche Abweichungen vom Üblichen sind zu vermeiden.

von Eva Neuthinger

Finanzämter prüfen bei Mietverträgen mit Angehörigen ganz genau, welche Räume wie genutzt werden.

Der Ehepartner hält die Immobilie im Privatvermögen und überlässt die Räumlichkeiten seinem unternehmerisch tätigen Angetrauten. Das Paar schließt einen Mietvertrag ab. Der Firmenchef setzt die monatlichen Aufwendungen als Betriebsausgaben ab. Solche Verträge akzeptiert der Fiskus, wenn die Konditionen sich an den am Markt üblichen orientieren.

Flächenangaben nicht ändern

Eigentlich eine klare Sache: Dennoch gibt es hier regelmäßig Stress mit dem Finanzamt. In einem Fall vor dem Finanzgericht Niedersachsen (3 K 38/15, 3 K 39/15) wollten die Fiskaldiener von einem Ehepaar genau wissen, welche Räume in der Immobilie nun wie genutzt wurden. Die Steuerzahler änderten jährlich die Flächenangaben, zuerst lag der betriebliche Anteil bei 25 Prozent, dann nur noch bei 22 Prozent und am Ende sogar bei 33 Prozent der gesamten Immobilie.

Mit einem fremden Dritten, so die Richter des Finanzgerichtes Niedersachsen (3 K 38/15, 3 K 39/15), hätte es wohl nicht permanent Änderungen und Anpassungen gegeben. Deshalb erkannten die Beamten den Mietvertrag am Ende nicht an – und bestätigten damit die Einwände des Finanzamtes.

Fazit: Bei Verträgen mit Angehörigen ist der Fremdvergleich das A und O. Jegliche Abweichungen vom Üblichen sind zu vermeiden. Wichtig ist auch, dass die Miete jeden Monat auf ein Extrakonto fließt. Das Finanzamt prüft im Zweifel jedes Detail.