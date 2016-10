17.10.2016

Betriebswirte im Handwerk 24. Stuttgarter Brezelgespräche

Die Betriebswirte des Handwerks Stuttgart laden erneut zu ihrer Veranstaltungsreihe Stuttgarter Brezelgespräche ein. Dieses Jahr dreht sich alles um „das Handwerk 2025 – mit Strategie und Perspektive in die Zukunft“.

von Andrea Mateja

© Bild: © fotogestoeber - Fotolia.com

Die Brezelgespräche finden am Freitag, 4. November, um 18.30 Uhr im Forum der Handwerkskammer Region Stuttgart statt. Als besonderes Highlight werden dieses Jahr die ersten Teilergebnisse und Inhalte des Projekts „Dialog und Perspektive Handwerk 2025“ vorgestellt.

Das Projekt wurde vom Finanz- und Wirtschaftsministerium und dem Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) ins Leben gerufen. Es beleuchtet die Herausforderung, Chancen und Potentiale für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des baden-württembergischen Handwerks.

Podiumsdikussion zu Handwerk 4.0

Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion zu den Themen Handwerk 4.0, Digitaler Wandel und Internationalisierung. Unter der Moderation von Olaf Deininger, Chefredakteur des handwerk magazin, werden BWHT Präsident Rainer Reichhold, Birgit Ester vom Deutschen Handwerksinstitut und Bundesvorsitzender der Betriebswirte des Handwerks Heinz Weber ihre Standpunkte vertreten.

Im Anschluss können sich alle Teilnehmer der Veranstaltung zu Brezeln und Wein austauschen.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Handwerkskammer Region Stuttgart, der Signal Iduna, IKK classic und handwerk magazin.

Anmeldung zu den Brezelgesprächen an Rainer Glemser bis spätestens 28.10.2016 per E-Mail an Stuttgart-BDH@t-online.de

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf www.bdh-stuttgart.de